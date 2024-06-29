نسرين طافش تنشر فيديو أثناء لعبها التنس.. والجمهور: "صباح النشاط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو أثناء لعبها كرة التنس.

ونشرت نسرين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "على مين يا صعب.. ده أنا كلي قلب قد الحياة.. يومكم خير وسعادة يا رب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملكة جمال العالم" ، "صباح الرشاقة والجمال" ، "طول عمري نفسي أتعلم تنس" ، "صباح الجمال والفل والياسمين" ، "صباح الرياضة" ، "جمال وأناقة وحلاوة".

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.