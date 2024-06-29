عماد حمدي.. "فتي الشاشة" أصيب بالعمى في أيامه الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تعددت الأزمات بحياة فتى الشاشة الأول بأواخر أيامه وهو من أهم نجوم الزمن الجميل الفنان القدير عماد حمدي، كما أنه أصيب بحالة اكتئاب حادة أدت إلي فقدانه لبصره، وذلك بعدما رحل عنه شقيقه التوأم عبد الرحمن، وامتنع عن الخروج إلي العالم الخارجى لمدة تقرب من ثلاث سنوات، لينحدر من قمة نجاحه إلي غاية الآلم.

عماد حمدي

تفاصيل تدهور حالة عماد حمدي بأواخر أيامه

أصيب عماد حمدي بشلل نصفي خلال فترة السبعينيات، ولكن قاوم المرض وتمكن من الشفاء بعد فترة بالرغم من تأثيره عليه بشكل دائم، وذلك الأمر ظهر عليه من خلال عودته للفن بعد أزمته، حيث تعرض لضغوط نفسية وطالته الشائعات والأخبار المزيفة بأنه يمثل وهو مخمور بلا وعى بسبب بطء النطق.

عماد حمدي وشقيقه

دخل عماد حمدي في حالة اكتئاب حادة بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن وفقد بصره وهو ما أثر عليه كثيرا لأن متعته في الحياة كانت قراءة الجرائد ومشاهدة التليفزيون، كما أن الشيخ الشعراوي فاجأه بزيارة لرفع معناوياته، وأن الفنانات شادية ومديحة يسري وهند رستم هن فقط من يسألن عنه،

عماد حمدي وابنه وشقيقه

نادر حمدي: الجلطة عملت له شلل نصفي في إيده وبوقه ورجله

تحدث نادر حمدي، نجل الفنان الراحل عماد حمدي خلال تصريحات سابقة، قائلاً: "في فترة السبعينيات بعد ما شارك في فيلم "الصعود إلى الهاوية" جاتله جلطة لأنه بيجي على نفسه في الشغل عشان خاطر زمايله، الجلطة عملت له شلل نصفي في إيده وبوقه ورجله، وخف من عند ربنا".

عماد حمدي

ووصل به الوضع إلى فقد بصره لتتخلى عنه نادية الجندي ويضطر إلى المكوث مع زوجته فتحية شريف في شقتها، وحرص الشيخ الشعراوي على زيارته وطلب منه التماسك والرضا بقضاء الله، فأحس براحة لفترة لكنه عاد للاكتئاب مرة أخرى.

عماد حمدى

زيجات عماد حمدى

تزوج عماد حمدي من أربع ممثلات، الزواج الأول كان من الراقصة حورية محمد، لكن سرعان ما تم الانفصال، وتزوج بعدها من فتحية شريف واستمرّ الزواج ثماني سنوات أنجبا خلالها ابنه الأكبر نادر، وعلى الرغم من حبها الشديد له فلقد اعتزلت من أجل التفرغ لحياتهما الأسرية لكنهما انفصلا.

وربطت شائعات بينه وبين فاتن حمامة بسبب الأفلام شديدة الرومانسية التي قدماها سويًا، لكن فوجئ الجمهور وقتها بقصة حبه لـ "شادية" التي وقعت في غرامه، خصوصًا أن فاتن حمامة في ذلك الوقت كانت متزوجة من المخرج عز الدين ذو الفقار.

وارتبط عماد حمدي بشادية وهي في الرابعة والعشرين من عمرها، وهو في الـ45 عامًا، وهذا ما جعل أسرتها ترفض هذا الزواج، لكنها أصرّت وأقيم حفل زفاف متواضع من دون زفة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات، وفي السنة الأولى تعرضا للعديد من المشاكل والأزمات المادية، ولكن بسبب العديد من الخلافات تم الانفصال، خصوصًا بعد أن صفعها على وجهها أمام أصدقائهما.

فأصرت شادية على الانفصال رغم إصراره على أن يظلا سويًا، وتحول الأمر بينهما لزمالة في العمل، فقدما العديد من الأفلام بعد الانفصال.

وخلال تصوير فيلم "زوجة في الشارع" بدأت شرارة الحب بينه وبين نادية الجندي، والتي كانت تحبه بينما كان هو مهتمًا بها فتزوجا، وقيل بعدها إن نادية الجندي كانت السبب في إفلاسه وكتب لها شقته في الزمالك، فعاد ليعيش في أواخر أيامه مع زوجته السابقة فتحية شريف في شقة متواضعة.