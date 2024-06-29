فن ومشاهير

نوال الزغبي في عيد ميلادها الـ 53: "بتمنى ربنا ينجيني من أعدائي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن أمنيتها تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 53 الذي يوافق اليوم السبت.

ونشرت نوال، صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بعيد ميلادي.. بتمنى من رب العالمين يبعد عني وينجيني من أعدائي المنظورين والغير منظورين، ويعطيني السعادة والصحة".

وتحتفل نوال الزغبي، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ 53 ، إذ أنها من مواليد 1971.

ولُقبت "نوال"، بالنجمة الذهبية وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي، وأعلنت عن طلاقها رسميا عام 2020 بعد 12 عاما من الانفصال عن زوجها.

وأكدت في تصريحات تليفزيونية وقتها، أنها لم تعلن الخبر في حينها احتراما لمشاعر أبنائها، قائلة: "أنا فعليا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم".

وأنجبت نوال الزغبي من طليقها إيلي ديب 3 أولاد هم "تيا وجوي وجورجي".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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