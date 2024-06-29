ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في شوارع إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين الأنظار بإطلالتها الصيفية خلال استمتاعها بإجازتها في إيطاليا، والتقطت ميرنا العديد من الصور التذكارية.

ونشرت ميرنا صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "مع حبي"، ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ميرنا نور الدين بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن ميرنا نور الدين تشارك بفيلم "في عز الضهر" بطولة الممثل الكندي العالمي مينا مسعود في أولى بطولاته بالسينما المصرية ويشاركهما البطولة عدد من نجوم السينما وهم إيمان العاصي، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، تاليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق حول رحلة صعود زعيم عصابات دولي يرتكب العديد من عمليات الاحتيال حول العالم.

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