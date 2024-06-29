بالصور- نيكي ميناج تشعل حفلها في مهرجان موازين لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعلت المغنية نيكي ميناج حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين الموسيقي في المغرب لأول مرة في تاريخ المهرجان وسط حضور جماهيري ضخم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين على "انستجرام" صور من كواليس الحفل، وظهرت خلاله ميناج وهي تؤدي عدد من الاستعراضات وقدمت باقة من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل الجمهور، وعلقت: "حفل نيكى ميناج كانت ليلة لا تنسى".

وشهدت فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ 19 هذا العام العديد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء حول العالم وهم أحمد سعد، مروان خوري، هيفاء وهبي، ادم، المغنية العالمية كاميلا كابيو، المنتج الموسيقي مترو بومين، رامي عياش، بلقيس اليمنية، سميرة سعيد، أنغام، كارول سماحة، نجوى كرم وآخرون.

ويحيي حفل الختام مساء اليوم السبت الفنان محمد رمضان لأول مرة، ونشر رمضان مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية وهو يتجول في المغرب، وكشف عن زيارته ضريح الملك الحسن الثاني والملك محمد الخامس، وظهر وسط عدد من المواطنين المغاربة الذين استقبلوه بالترحاب وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

مهرجان موازين هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2011، يتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، ويستقبل المهرجان سنويًا بمدينتي الرباط وسلا أبرز نجوم الغناء حول العالم.

نيكي ميناج هي مغنية ترينيدادية وهي دولة في الكاريبي، أصدرت ألبومها الأول "Pink Friday" عام 2010، وحققت خلاله نجاحًا كبيرًا وذاع صيتها، وتصدرت بسببه قوائم الألبومات بالولايات المتحدة الأمريكية وحصل على اعتماد بلاتيني من قبل اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية وذلك بعد شهر من صدوره، لتصبح بعدها أول فنان تتصدر 7 من أغانيه دفعة واحدة على قائمة "أفضل 100".

بدأت نيكي ميناج بتأليف الأغاني ونشرها على الإنترنت في محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور ليطلق عليها اسم "المرأة باربي" بسبب تميزها بألوانها الزاهية في حفلاتها الغنائية، وتم اختيارها كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الغنائية "American Idol" عام 2014.

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