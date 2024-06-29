عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لـ أغنية "الطعامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - طرح النجم عمرو دياب ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" التي طرحها منذ أيام عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "الطعامة" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس ماستر أمير محروس.

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي الليلة، في مراسي الساحل الشمالي، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت، ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أغانيه والتي يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا "الهضبة" حفلين في موسم عيد الأضحى، الأول في بيروت السبت 15 يونيو، والثاني الثلاثاء 18 يونيو، في أرينا كوكاكولا دبي.

وطرح الهضبة قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما "الطعامة" و"تتحبي" وتصدرا محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عمرو دياب على حضور العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" في الرياض، وأشاد بالمستوى العالمي للفيلم ووصفه بـ "الصبغة العالمية"، كما وجه الشكر والتحية للمستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض يوم 18 يوليو المقبل.

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