شكرا لقرائتكم خبر عن شافكى المنيرى تهنئ ابنتها هنا بحصولها على الماجستير فى لندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الإعلامية شافكي المنيري ابنتها هنا وابنة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، على حصولها على درجة الماجستير في المملكة المتحدة بريطانيا، وذلك خلال بوست عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلة: حبيبتي هنا.. مشوار تعليم حلو بين التخرج والماجستير في سن صغيرة جدًا.. مجهود أنها تضع كل أحزانها من فقدان أعز ما تملك ونملك ممدوح عبد العليم.

وأضافت: هنا كان قراري أن أشجعها أنها تنجح وتتفوق وده أحلى شيء تحققه لاسم ممدوح عبد العليم كما تمنى لها في سن صغيرة تكمل دراستها كلها قبل حتى 23 عامًا من عمرها.. صور أصرت أن تاخذها هنا في لندن بصحبة أخي العظيم عمرو المنيري الذي يعد أبًا ثانيًا لـ هنا وسند كبير لنا الصور كانت أمام تمثال أبو الهول علي جسر نهر التايمز هناك وطبعًا ده لحبها وعشقها لبلدها مصر ووطنيتها التي تربيت عليها فبحثت عن أي شي مصري لتهدي نجاحها ولم يكن في لندن أفضل من أبو الهول القابع هناك".

فخورة بكِ يا هنا وسعيدة أنك تكملي الآن مشوارك العملي بمجهودك وعلمك رغم كل الظروف الصعبة والصعبة جدًا حاولت وقدرت وصمدت ورفعت رأسنا واصبحت هنا مسجلة أيضًا كـ واحدة من أهم خريجي جامعة.





هنا ممدوح عبد العليم



ابنة شافكى المنيرى

وكشفت شافكي المنيري صورًا لابنتها هنا أثناء وجودها في العاصمة البريطانية لندن، معلقة: صور أصرت أن تاخذها هنا في لندن بصحبة أخي العظيم عمرو المنيري الذي يعد أبًا ثانيًا لـ هنا وسندًا كبيرًا لنا، الصور كانت أمام تمثال أبو الهول على جسر نهر التايمز هناك.