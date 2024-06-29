شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان 5 يوليو بعد نجاح حفله بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد القيصر كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في بيروت بلبنان، يوم الجمعة 5 يوليو المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته إضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "مع الحب"، وذلك بعد نجاح حفله في مصر الذى أقيم بالقاهرة الجديدة.

قدم النجم العراقي كاظم الساهر عددًا كبيرًا من الأغاني منها أغنية "مررت بصدري"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وبعد انتهائه منها مازح جمهوره قائلاً: "الحقيقة إن الغرور هو اللي في الرجال".

وقبلها قدم كاظم الساهرعددًا من الأغاني أشهرها: ليلى، زديني عشقا، خليتك على راسي، عيد العشاق، ما أحبك بعد، اشكيك لمين، مرارتي بصدري، وسط هتافات الجمهور وترديدهم: بنحبك يا كاظم.

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.