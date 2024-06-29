شكرا لقرائتكم خبر عن "آخر أيام الجماعة".. على شاشة "الوثائقية" بمناسبة ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفاءً بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو 2013؛ يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي "آخر أيام الجماعة"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية".

يوثق الفيلم أبرز جرائم الجماعة الإرهابية، والأخطاء الكبرى التي ارتكبتها خلال عام حكمها، وصدامها مع مختلف القوى الوطنية والسياسية؛ ما تسبب في اتساع دائرة الاحتجاجات في كل محافظات مصر، وزيادة موجات التمرد شعبيًّا؛ رفضًا لاستمرار حكم الجماعة، وصولًا إلى مشهد خروج المصريين في الثلاثين من يونيو؛ لاستعادة هويتهم، وحماية وطنهم، وهو ما عبر عنه البيان التاريخي في الثالث من يوليو، الذي جاء استجابةً لمطالب الشعب المصري.