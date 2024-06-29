لطيفة تطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "نويت أعانده"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الفنانة لطيفة، أحدث كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" والتي تحمل عنوان "نويت أعانده"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

تفاصيل أغنية نويت أعاندة



تعاونت لطيفة مع الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وكاظم الساهر ومن توزيع إبراهيم راديو، كما أن الأغنية تميل للطابع الطربي، وقد راهنت لطيفة عليها ضمن أغاني الألبوم الجديد، واختارت أن تصورها مع المخرج جميل جميل المغازي، ولاقت الأغنية اشادات كبيرة فور طرحها منذ أيام عبر كافة منصات الموسيقى، ليظهر اليوم الكليب ويزيد من نجاحها.

وكشفت النجمة لطيفة في تصريحات صحفية، أنها راهنت على الأغنية الطربية ضمن أغاني الألبوم الجديد، مؤكدة أنها تقدم ألبوم متنوع يضم كافة الأشكال الموسيقية، ويتناسب مع كافة الأجيال، ولذلك قررت أن تقدم أغنية "نويت أعانده" وصورتها بشكل متطور جديد يتناسب مع العصر.

أردفت لطيفة أن الأغنية تعيد لها ذكريات مميزة في مسيرتها، لأنها من كلمات الشاعر المبدع الراحل عبد الوهاب محمد، وألحان الفنان الكبير كاظم الساهر، مؤكدة أنها تعاونت معهم كثيرا خلاب مسيرتها وحققت نجاحات كبيرة برفقتهم.

لطيفة

- كلمات أغنية نويت أعاندة

وتقول كلمات أغنية "نويت أعانده"

نويت أعانده .. ومهما يتقل مش هسأل

نويت أعانده .. وأزيد في عنده

ولما يسأل أنا هتقل وأزيد في عنده

نويت أعانده

سنين ملوعني ف حبه وكأني عزول

واحترت بين طبعه وقلبه وبعيش مشغول

بيسوق دلاله علشان جماله

ولا عمره فرحني بحبي

ولما فاض بي .. نويت أعانده

هخلف في مواعيده تملي طول الأيام

وأخاصمه وأبعد لو قالي يا حبيبي حرام

وكتير هلاوعه .. من غير ما أطاوعه

ومن فؤاده أخد طاري تبرد ناري

يذكر إن لطيفة حققت بألبوم "مفيش ممنوع" خلال 5 أيام فقط، ما يزيد عن 9 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدرت التريند في مصر وعدد من الدول العربية خلال الأيام القليلة الماضية، وتواصل حصد الإشادات والمشاهدات يوميا، بالتزامن مع طرح الأغاني بطريقة الفيديو كليب، بعدما طرحت الألبوم كاملا عبر منصات الموسيقى.