هيثم نبيل يستعد لطرح أغنيته الجديدة "قلبي يا نيلة"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان هيثم نبيل لتجهيزات إطلاق أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "قلبي يا نيلة "خلال الفترة المقبلة ومن المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال هيثم نبيل

يذكر أن آخر أعمال هيثم نبيل أغنية "زى زمان" من ألحانه وكلمات سارة سعيد وتوزيع عادل حقى.

هيثم نبيل

وتقول كلمات اغنية قلبي يا نيلة:

أنا عارف مفيش فرصة اشوفك تاني زي زمان.. أنا عايش حياة ناقصة بشوف الدنيا لون بهتان.. ده لو كان عمرنا بيرجع هعيده عشان أعيشهولك.. كلام أنا نفسى أقولهولك ده لو يجمع مابيننا مكان.. مكمل ناس بتحتاج لي وبحتاج لك يا أغلى الناس.. وبكتب في الغياب عنك غيابك موت الاحساس.. لانا بنساكي ولا بقدر أشوفك ماضي عدى خلاص.. بقيت عايش ومش عايز أقابل ناس ينسوني.. ولما يجيبوا يوم سيرتك تبان اوجاعي في عيوني.. وحشتيني يا أغلى الناس وجودك كان بيحييني.. ودايما حاجة ناقصاني ويوم بيجيب وراه التاني.. كإنك عايشة جوايا معايا وعني مابعدتيش.. ومهما البعد بيننا يطول ولا حاجة تنسيني.. مغيرش الفراق قلبي ولا حتي السنين قادرين.. يسموا اللي احنا فيه ذكرى برغم ان احنا متفارقين.. تغمض عيني أشوف صورتك تفتح قلبي يناديلك.. ده لو دائي الوحيد انتي أنا راضي اعيش بيه سنين.