بعد 11 سنة احتشام واعتزال الفن..منال عبد اللطيف تمهد العودة بخلع الحجاب

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة منال عبد اللطيف أسباب ابتعادها عن الساحة واعتزالها الفن، ولحظات اتخاذها قرار ارتداء الحجاب، وفتحت قلبها عن أسرار بحياتها الشخصية وعلاقتها بنجوم مشاهير الفن، لذلك تصدرت مؤشرات البحث "التريند"، بعدما أكدت ان فكرة خلع الحجاب تراودها من حين لآخر.

منال عبد اللطيف



أكدت منال عبد اللطيف عن قرار ارتداء حجابها واعتزالها الفن، قائلة: " يعني لما اخد قرار وافكر وأقول تمام هبدأ، وكل صحابي بيقولولي اقلعي الحجاب وانتي محجبة ليه حرام، وكل الفنانين اللي اشتغلت معاهم قالولي كده في الفترة الانتقالية بتاعتي كلهم بلا استثناء، ولما اتقابلنا في حفلات خارجية بعد كده بره كانوا بيقولولي ليه حد يغطي الشعر الحلو ده".

تابعت منال عبد اللطيف،: "أنا مبحبش الروتين في حياتي، ففجأة كده لوحدي قولت مش عايزة أكمل شغل انا عايزة اتحجب، وقرار الحجاب كان بقاله أكتر من سنة بيراودني لكن انا كنت مترددة إلا أن الحمد لله ربنا شاء وصحيت من النوم قلت أنا هتحجب، وكان في التوقيت ده أنا شغالة مسلسل كيد النسا الجزء الثاني وكنت ماضية 5 مسلسلات واخدت القرار اني هتحجب وهقعد".

منال عبد اللطيف

وأضافت منال عبد اللطيف معلقه: "وكلمت كل الناس اللي كنت لسه هبدأ معاهم شغل وقولت لهم انا اتحجبت قالولي اتحجبتي ازاي انتي شغالة مع فيفي عبده وعندك مسرح بالليل قولت لهم اللي بدأته هنهيه لكن اللي مبدأش مش هعمله وكان قرار".

منال عبد اللطيف: تراودني فكرة خلع الحجاب

تحدثت منال عبد اللطيف عن رغبتها في خلع الحجاب، بعد سنوات من ارتدائه، قائلة: "بفكر أني أقلع الحجاب، ليه الفكرة بتراودني لأن أوقات بتوحشني منال المنطلقة، وأنا بطبيعتي منطلقة وأوقات بتوحشني منال وابقى عايزة انطلق في كل حاجة وأن مفيش حاجة تقيدني لكن سريعًا بقول لأ أنتي تدعي ربنا انه يثبتك لأن دي خطوة مش هينة على طول برجع لدماغي فورًا لكن بتراودني الفكرة طبعًا بتراودني".

منال عبد اللطيف

وأشارت منال عبد اللطيف: "وكل ما بتيجي الفكرة على بالي وأول يا منال اقلعي بقى الحجاب وبعدين أقول لنفسي انتي اخدتي الخطوة وقعدتي السنين دي، والفكرة اللي بتلح عليا أن إن شاء الله لما بنتي الكبيرة فرح تتجوز بفكر أني في الفرح أقلع الحجاب مش عارفة ليه بس الفكرة دي بتزن عليا ومش ضروري ألبس فستان مفتوح أهم حاجة أني أكون منطلقة لأن دايمًا الطرحة بتضايقني وأقعد طول الوقت أظبطها، وبقالي 11 سنة محجبة".

منال عبد اللطيف



انطلقت منال عبد اللطيف في مشوارها الفني منذ طفولتها بالمشاركة في برامج الأطفال منها "البرلمان الصغير" وبعدها في "بندق وبندقة"، واستمرت في التمثيل من خلال مسلسل "ضمير أبلة حكمت" وفوازير "جدو عبده"، تعرف عليها من الصور :