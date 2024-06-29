بسبب وفاة والدة الملك.. محمد رمضان يعتذر لإدارة مهرجان موازين من إحياء حفل الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

اعتذر الفنان محمد رمضان عن إحياء حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم السبت ضمن فعاليات مهرجان موازين نظرًا لوفاة والدة الملك محمد السادس التي رحلت عن عالمنا وسط حالة من الحزن انتابت الوسط الفني والإعلامي المغربي.

ونشر رمضان مقطع فيديو ظهر خلاله بفيلتر بالأبيض والأسود وقال: "خالص التعازي لجلالة الملك محمد السادس وعائلته الكريمة وخالص التعازي للشعب المغربي الغالي في وفاة جلالة الملكة لطيفة ربنا يرحمها يسكنها فسيح جناته وينور قبرها وبعتذر لإدارة مهرجان موازين واعتذر أيضا لجمهوري عن عدم استطاعتي إقامة حفلة اليوم نظرًا لحالة الحداد واسألكم الفاتحة واسألكم الدعاء لجلالة الملكة ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

وتعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج بعد حضوره المؤتمر الصحفي لحفله ظهيرة اليوم السبت استعدادًا لحفله الغنائي وقام بالخلط بين دولة المغرب ودولة الأردن وقال في كلمته: "سعيد بوجودي في البلد العظيم والبلد الغالي وصاحب فضل عليا، المملكة المغربية الهاشمية"، وأحرجه الجمهور: "اسمها المملكة المغربية العلوية".

وكشف محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية عن زيارته لضريح الملك الحسن الثاني والملك محمد الخامس، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر خلاله وسط عدد من المواطنين المغاربة الذي استقبلوه بالترحاب وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية معه.

كما كشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن إحياء حفلًا غنائيًا في لبنان لأول مرة يوم 17 أغسطس المقبل.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

عمرو سلامة يعلن بدء تصوير"كاستينج" مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب