شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز وعائلته يحضرون حفل زفاف مدير أعماله عاصم تاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مطرب الراب ويجز على حضور حفل زفاف مدير أعماله عاصم تاج، على فتاة تدعى نورا، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وشارك ويجز فى حفل الزفاف ومساندة مدير أعماله عاصم، ومشاركته فرحته، بالإضافة إلى حضور والدة ويجز وشقيقه حفل الزفاف، ومن أبرز لقطات حفل الزفاف، فقرة تولاها ويجز وصعد على المسرح بجانب العروسين للمزاح مع الحاضرين، وغنائه عدد من أغانيه منهم البخت.



ويجز من حفل زفاف مدير اعماله

وحرص المغني ويجز على دعم القضية الفلسطينية من خلال حفله المقام بكندا، وذلك ضمن فعاليات حفلاته خارج مصر الفترة الحالية، مؤكداً أنهم كانوا سيقدمون على خطوة إلغاء تلك الحفلات إلا أنهم فضلوا استغلالها لصالح غزة بالتنويه لها وما يحصل على الأرض واستغلال الحفلات لدعمهم، سواء عبر التبرع لأهالينا في غزة أو بالحديث حول القضية الفلسطينية.

وشارك "ويجز" فى وقفة بلندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض لحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشر مطرب الراب ويجز فيديو للوقفة الاحتجاجية على صفحته عبر موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".