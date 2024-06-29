شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من البروفة الأخيرة لفرقة الموسيقى العربية للتراث قبل حفلتها غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت فرقة الموسيقى العربية للتراث آخر بروفة لها داخل إحدى قاعات دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو فاروق البابلى بمشاركة نجوم الفرقة ياسر سليمان، نهى حافظ، أحمد محسن، أسماء كمال، محمد شوقى، رضوى سعيد، أحمد صبرى، حنان الخولى، قبل حفلها غدًا الأحد 30 يوينو الذى سيقام على مسرح معهد الموسيقى العربية الساعة 8.30 مساء.



الفرقة الموسيقية للتراث



بروفة الفرقة الموسيقية للتراث



بروفة الفرقة الموسيقية للتراث في الأوبرا



الموسيقية للتراث



أعضاء الفرقة الموسيقية للتراث