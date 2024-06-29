كاظم الساهر يزور مدينة الفنون والثقافة فى العاصمة الإدارية قبل مغادرته مصر

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القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الكبير كاظم الساهر على زيارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية قبل مغادرته مصر، بعد أن قدم حفلا غنائيا رائعا في منطقة القاهرة الجديدة أمس وسط حضور آلاف من جمهوره، والذى قدم من خلال الحفل باقة من أروع أغانيه، وأشاد القيصر بمدينة الفنون على الجهد المبذول فيها وأشاد بكل التفاصيل.



كاظم الساهر يزور مدينة الفنون فى العاصمة الادارية

وكان كاظم الساهر قد افتتح الحفل بأغنية "عيد العشاق"، ثم أغنية "ها حبيبي"، وتحدث قائلا إنه سيقوم بغناء ألبومه الجديد على مدار الحفل.



تأتي هذه الحفلة بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا.



ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.



كاظم الساهر يزور مدينة الفنون فى العاصمة الادارية