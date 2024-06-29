شكرا لقرائتكم خبر عن عرض نوستالجيا 90/80 يرفع شعار كامل العدد فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

فى استقبال رائع من أهل المدينة الباسلة بورسعيد والذي امتلأ بهم مسرح قصر ثقافة بورسعيد قامت فرقة السامر المسرحية بعرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وهي من إخراج الفنان تامر عبد المنعم.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبد المنعم عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيري الكبير وقام بشكر الجمهور الحاضر وقال: شكرًا جمهور بورسعيد الكبير ونتمنى أن نكون دائمًا عند حسن ظنكم.

من ناحية أخرى ونظرًا للإقبال الجماهيري الكبير الذي ملأ جنبات المسرح اضطر الفنان تامر عبد المنعم مخرج العرض بإعادة العرض مرة أخرى للجمهور الذي لم يرَ الغرض الأول.



تامر عبد المنعم خلال عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ تامر عبد المنعم خلال عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠



عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠



عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فى بورسعيد عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فى بورسعيد



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إقبال على عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فى بورسعيد إقبال على عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فى بورسعيد



مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠



عرض مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ عرض مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠



عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فى بور سعيد عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فى بور سعيد

وكان عرض نوستالجيا 90/80 قد لاقى نجاحًا كبيرًا خلال عرضه على خشبة مسرح السامر بالعجوزة في موسم عيد الأضحى المبارك لمدة ثلاثة أيام ثم انتقلت المسرحية إلى قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

ويستمر نجاح العرض وانتقاله إلى العديد من المحافظات وكانت أول محطة خارج قاهرة المعز هو القرار بعرضها في مدينة بورسعيد الباسلة لجمهور يعشق المسرح.

نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مكياج إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد اضاءة عز حلمي إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام والأغاني والكارتون التي تم تقديمها في هذا العصر بتوزيع جديد.

الجدير بالذكر أن عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا 90/80 تم عرضه على مسرح السامر بالعجوزة ثلاث ليالي امتلأ المسرح خلالها عن آخره.

من ناحية أخرى تقرر عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا بمدينة الإسكندرية يوم 18 يوليو المقبل بقصر ثقافة الأنفوشي.