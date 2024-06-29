شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن عن إقامة حفله بمهرجان موازين فى موعده ولا صحة لإلغائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النجم محمد رمضان من خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أن إدارة مهرجان موازين ابلغته منذ قليل أن هناك أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغائه، حيث كان من المفترض إلغائه نظرًا لوفاة والدة ملك المغرب محمد السادس.

ونشر رمضان مقطع فيديو قائلا وعلق: "جمهوري المغربي الغالي بعد فيديو اعتذاري لإدارة مهرجان موازين لعدم استطاعتي إقامة الحفل، الإدارة بلغتني أن فيه أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغائه، فتنفيذًا لهذه الأوامر الحفل قائم وفي انتظاركم إن شاء الله في ساحة النهضة الليلة، ثقة في الله نجاح".

وكان النجم قد أعلن مؤخرا تغيبه عن دراما رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي بعد غيابه العام الماضي، ومنذ أن قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "جعفر العمدة" في موسم دراما رمضان 2023، والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا، وحصد تفاعلا كبيرا من الجمهور طوال شهر رمضان.

يذكر أن مهرجان موازين شهد خلال الأيام الماضية مشاركة عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي، أبرزهم: أنغام، أحمد سعد، كارول سماحة، نجوى كرم، والديفا سميرة سعيد، إلى جانب مروان خوري، جنات، نوال الزغبي، وغيرهم من الفنانين.