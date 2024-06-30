بسمة بوسيل وسعد لمجرد وشذى حسون.. نجوم الفن ينعون والدة ملك المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعرب العديد من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي عن حزنهم بعد رحيل والدة ملك المغرب محمد السادس اليوم السبت وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بسمة بوسيل

حرصت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على نعي وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ونشرت بسمة نعيها واستشهدت بآية قرآنية: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

سعد لمجر

نعى الفنان المغربي سعد لمجرد وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام"، ونشر صورة جمعت ما بين الملك محمد السادس ووالدته وعلق: "ببالغ الحزن والأسي، تلقينا نبأ وفاة للا لطيفة، والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان على نعي والدة ملك المغرب محمد السادس وقرر الاعتذار لإدارة مهرجان موازين عن عدم إحياء حفله الغنائي مساء اليوم السبت حدادًا على رحيل والدة ملك المغرب عبر مقطع فيديو نشره على حسابه "إنستجرام"، إلا أن خرج رمضان بعدها بدقائق وتراجع عن الاعتذار مؤكدًا أن إدارة المهرجان أعلنت عن إقامة الحفل في موعده ولا نية لإلغائه.

شذى حسون

نعت الفنانة العراقية شذى حسون والدة ملك المغرب محمد السادس، ونشرت صورة أرشيفية للملك محمد السادس مع والدته الراحلة وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، والأسرة الملكية الكريمة، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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