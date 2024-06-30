ريم سامي جريئة وابنة عاصي الحلاني أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم سامي

ظهرت الفنانة ريم سامي، بإطلالة جريئة مع زوجها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

نشرت المطربة بسمة بوسيل، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها أمام تورتة للاحتفال بأغنيتها الجديدة "قال في حقي".

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد، ظهرت بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة لها داخل سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، أثناء لعبها كرة التنس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "على مين يا صعب.. ده أنا كلي قلب قد الحياة.. يومكم خير وسعادة يا رب".

ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت وهي جالسة أمام البحر.

ندى موسى

ظهرت الفنانة ندى موسى، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة ديانا كرزون، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت إعجاب متابعيها.

نيللي كريم

التقطت الفنانة نيللي كريم، إطلالة "سيلفي" في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

دانا عاصي الحلاني

ظهرت دانا ابنة الفنان عاصي الحلاني، بإطلالة جريئة أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب راسخ".