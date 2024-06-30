محمد رمضان من البروفة النهائية قبل حفله في مهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي الأول ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان موازين الذي يقام في المغرب.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، أوضح خلاله البروفات النهائية والتحضيرات من أجل الحفل وعلق: "من البروفة الأخيرة لختام مهرجان موازين أشوفكم الليلة، ثقة في الله نجاح".

وفوجئ جمهور محمد رمضان بتراجعه عن إحياء حفله في مهرجان موازين حدادًا على وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على نفس التطبيق أوضح خلاله تواصله مع إدارة المهرجان الذين أبلغوه أن الحفل سيقام في موعده ولا نية للإلغاء.

وتعرض محمد رمضان لموقف محرج ظهيرة أمس السبت بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم استعدادًا لحفله، وقام رمضان بالخلط بين دولتي الأردن والمغرب قائلا: " سعيد بوجودي في البلد العظيم والبلد الغالي وصاحب فضل عليا، المملكة المغربية الهاشمية"، وأحرجه الجمهور: "اسمها المملكة المغربية العلوية".



يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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