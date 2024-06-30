شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تنعى وفاة والدة ملك المغرب: رحمها الله وأسكنها فسيح جناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة سميرة سعيد ملك الدولة المغرب في وفاة والدته السيدة للا لطيفة، وكتب عبر حسابها الشخصى على فيس بوك قائلة: ‎البقاء لله في وفاة للا لطيفة والدة جلالة الملك محمد السادس..رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. والصبر والسلوان لكل افراد العائلة الملكية الكريمة.



سميرة سعيد

وأحيت الديفا سميرة سعيد حفل ناجح وكامل العدد بمهرجان موازين بالمغرب، حيث قدمت الديفا عددا من الأغنيات الشهيرة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، وهتف الجمهور للديفا قبل صعودها على المسرح لتقدم أجمل أغانيها.

وكانت الديفا سميرة سعيد، قد طرحت أحدث كليب لها مؤخرا بعنوان "كداب" من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى، وتظهر الديفا سميرة سعيد بلوك مختلف ومبهج.