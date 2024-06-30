شكرا لقرائتكم خبر عن شذى بعد طرح "ناجحة": أقدم أغنية سينجل كل فترة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت المطربة شذى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أغنيتها الأخيرة "ناجحة" التي حققت نجاحا كبيرا، مشيرة في تصريحات لـ ”الخليج 365”: "الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى، وقدمتها بشكل مختلف، وأحرص على تقديم كل ماهو جديد في المزيكا".

وأضافت في تصريحاتها أنها خلال الفترة المقبلة تطرح أغانى على طريقة السينجل وتحمل عددًا من المفاجآت.



يذكر أن شذى طرحت قبل أيام أغنية جديدة تحمل اسم "ناجحة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية وهى من كلمات محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع أحمد عبد السلام، والبوستر تصوير عماد قاسم.

وتعيش شذى حالة من النشاط الفني، حيث طرحت أخيرا عددا من الأغنيات الناجحة، منها أغنية "اخلع"، والتي طرحتها أبريل الماضي، من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

وطرحت شذى أيضا أغنية بعنوان "اللي ما يتسموا"، وهي كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع وميكس وماستر تميم.

وسبق أن طرحت شذى أغنية "مخ تخين" من كلمات محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس، بالإضافة إلى أغنية «إجمدي» من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.

