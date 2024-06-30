شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا أحياه النجم الكبير مدحت صالح على المسرح الكبير بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وبحفل كامل العدد استمتع الحضور بأروع أغاني مدحت صالح التي سطرت نجاحه خلال مشواره الفنى الممتد، بالإضافة إلى باقة من عيون الطرب لكبار الملحنين، من بينها: "زي ما هى، يتقال، أنا مش بعيد، الدنيا لو هتيجى، ثلاث سلامات، قلب واحد، باسم الحب، حبيبى يا عاشق، الله يا سيدى، شبكو ايديكو، لحظة تاريخية، وعدى، كوكب تانى، حمايا العزيز، النور مكانه فى القلوب، عيون البنت، بحلم على قدى، المليونيرات، ابن مصر وتتر مسلسل أبو العروسة" والذى أضفى عليه النجم مدحت صالح بأدائه المتميز لمسة فنية وإنسانية قوبلت باستحسان وتفاعل كبير من الجمهور.

وكان النجم مدحت صالح قد قدم مؤخرًا خلال حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية عددًا كبيرًا من أغانيه الذى تفاعل معها جمهوره، منها: بحلم على قدى، وزى ما هى حبها، وكوكب تانى، وحبيبى يا عاشق، واختتم الحفل بأغنية حمايا العزيز، ورفع شعار كامل العدد، ونجحت قناة الحياة برئاسة محمود التوني في تغطية الحفل.

وحرص النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية على تقديم أغانى ميدلى لفريد الأطرش، منها يا حبيبى طال غيابك وقلبى ومفتاحه ويا زهرة في خيالى.