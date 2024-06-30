شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بثورة 30 يونيو.. حفل غنائى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى بالأوبرا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لإطلاق احتفاليتها الضخمة بذكرى ثورة 30 يونيو "ثورة شعب" تحت شعار "ليلة في حب مصر" التى يحييها كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد 30 يونيو على المسرح الكبير.

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احتفالية ثورة 30 يونيو

ويتضمن برنامج الإحتفالية مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية الحماسية التى شكلت وجدان الشعب المصرى والعربي وتضم قصيدة "مصر أجل"، أوبريت "الأرض الطيبة - الوطن الأكبر"، بلدي يا بلدي، سلمولي على مصر، الأرض بتتكلم عربي، مشربتش من نيلها، بحبك وحشتني، يا مصريين، عظيمة يا مصر، مهما خدتني المدن، طوف وشوف، يا بهية، على الربابة، يا بلادي يا بلادي، طوبة فوق طوبة، الله يا بلادنا الله، يا مصر يا أم الأمم، أم الدنيا، حلوة يا بلدي، تتر العائلة، بوابة الحلوانى، وبالأحضان"، أداء النجوم: أحمد عفت، محمد حسن، مؤمن خليل، أحمد عصام، محمد متولي، أحمد سعيد، أشرف وليد، حنان عصام، غادة آدم، إيناس عز الدين، فرح الموجي، منار سمير، ومي حسن.