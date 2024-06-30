شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني وطنية عبرت عن فرحة الشعب المصري بثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد، ذكرى ثورة 30 يونيو، والذى يعتبره المصريون عيدا يحتفلون خلاله برحيل جماعة الإخوان الإرهابية، وتحرير مصر من أيدى هذه الجماعة الفاشية، وارتبطت الثورة بعدد من الأغنيات الوطنية التي أطلقها نجوم الغناء والطرب بعد نجاحها وأبرزها قوة الشعب المصرى وجيشه وشرطته، ومن خلال هذ التقرير نقدم أبرز هذه الأغنيات.

"تسلم الأيادى"

تعد أغنية "تسلم الأيادى" أشهر الأغنيات التي لها بصمة في قلوب المصريين، والتي أهداها صناعها للجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، والأغنية من غناء حكيم، مصطفى كامل، خالد عجاج، هشام عباس، سومة، غادة رجب، بوسى، إيهاب توفيق، وهى من تأليف وألحان مصطفى كامل.

"بشرة خير"

تعتبر أغنية "بشرة خير" أكثر الأغانى المحببة لدى الشعب المصرى والتي حازت على شهرة عالمية أيضا وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهد عالية بسبب المشاهد التي أحتوتها لمختلف جموع المصريين في مشاهد رقص طريف، وهى من غناء المطرب الاماراتى حسين الجسمى، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى.

"تسلم ايدينك"

لا خلاف على أن المطرب حسين الجسمى يعشق مصر وشعبها، ودائما يقف معهم في أفراحهم وأحزانهم ويخصص أغنيات وطنية دائما لمصر، ورغم أن أغنية "تسلم ايدينك" التي أطلقت احتفالا بعيد تحرير سيناء قبل وقوع الثورة، إلا إنها نالت صدى كبير بعد الثورة وهى من كلمات نادر عبدالله، وألحان وليد سعد.

"تحية للشعب المصري"

قدم الفنان حمادة هلال أغنية تحية للشعب المصري، عقب ثورة 30 يونيو إهداءً للمشاركين بالثورة ولرجال الجيش والشرطة، وهي من كلمات وألحان محمد جمعة.

"طوبة فوق طوبة"

كما قدمت المطربة آمال ماهر أغنية وطنية أخرى بعنوان "طوبة فوق طوبة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وحققت نجاح كبيرا أيضا.

"يا مصريين"

قدمت النجمة آمال ماهر أغنية وطنية حملت اسم "يا مصريين" من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، والتي حققت نجاح كبير وأحبها الجميع، كما أن عمرو مصطفى قام بتسجيلها مرة أخرى بصوته بسبب النجاحا لذى حققته