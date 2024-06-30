كندة علوش بأوّل تفاعل بعد إعلان إصابتها بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظهورها الأول على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها إصابتها بسرطان الثدي، هنأت الفنانة كندة علوش السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده متمنية له مزيدًا من الذكريات والأحداث الرائعة، موجهة له رسالة بهذه المناسبة.

ونشرت كندة، عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الرسمي بـ”إنستجرام” صورة تجمعها بتامر حبيب وزوجها الفنان عمرو يوسف وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا تيكو، إلى العديد من الذكريات واللحظات التي لا تنسى”.

وكانت كندة قد كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي منذ عام وشهر، مشيرة إلى أنها تلقت الخبر بصدر رحب، وتتلقى العلاج حتى الآن، كاشفة عن رد فعل زوجها الفنان عمرو يوسف عند سماعه الخبر.

وقالت كندة خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي بـالبودكاست الخاص بها عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب: “بعد تسعة أشهر من رضاعة ابني كريم، شعرت بأنني عندي مشكلة في أحد الثديين ولما كشفت اكتشفت أني مصابة بأكثر من ورم خبيث، تلقيت الخبر بهدوء وسكينة ولم أصب بانهيار، وعمرو كان مرعوبًا أكثر مني، واليوم يكون لي سنة وشهر أتعالج، ومازلت أتلقى جرعات العلاج حتى يومنا هذا”.