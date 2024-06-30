من لديه مشكلة.. سمية الخشاب تحلّها بدقائق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة سمية الخشاب، الكثير من الجدل بعد نشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “x” مجموعة من التغريدات وجهت من خلالها رسالة طريفة لجمهورها أظهرت من خلالها استعدادها لحل مشكلة أي أحد في أقل من خمس دقائق.

وقالت سمية: “بتعملوا إيه أنا مستعدة لحل لأي حد مشكلة في أقل من ٥ دقايق ابعتوا مصايبكم بسرعة”.

ثم كتبت تغريدة أخرى قالت فيها: ”أخبار هرمون السعادة عندكم إيه ف الأيام المطينة بطين اللي عايشينها كلنا دي”.

وجاءت التعليقات من جمهورها يحمل بعضها مشاكل حقيقية ومنها غير حقيقية، وحرصت على الرد على كل التعليقات بما يناسب أسلوب صاحبها.

وكان آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل “بـ 100 راجل”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، وسما إبراهيم، ومحمود عبد المغني، ومحمد القس، وهالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.