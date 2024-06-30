هل قررت الفنانة بشرى الإعتزال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة بشرى على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور لها أثناء قضائها إحدى إجازات الصيف، ظهرت خلالها وهي على أحد المراكب في البحر.

وعلقت بشرى على الصور برسالة غامضة أثارت الجدل بين جمهورها الذي تساءل إن كانت تقصد الاعتزال أم أنها استراحة محارب.

وكتبت قائلة: “صور من الذكريات ليست بالبعيدة ولكن في الزهد والبعد عن الصخب حياة.. شكرا للزحام ونكتفى بهذا القدر… في العزلة النجاة.. الطبيعة وكفى”.

وتلقت العديد من تعليقات جمهورها ما بين مادح لإطلالتها وجمالها وبين متسائل عن معنى تعليقها.

من ناحية أخرى كانت بشرى قد ردّت على انتقادات عدد من النقاد والجمهور لمشاركة فنانات مصريات في “مهرجان كان السينمائي” بدورته الماضية الـ77، وظهورهن على السجادة الحمراء للمهرجان، وحديثهم عن فيديوهات الرقص الخاصة بها، والتي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: “مهرجان كان ليس لمشاركة الأفلام فقط، بل إن هناك خطوط أزياء عالمية تختار فنانات لاستعراض مجوهراتها أو فساتينها، فيتواجدن فقط لهذا السبب، أي أنهن يكنَّ العارضات الخاصات لمنتجات هذه الشركات على السجادة الحمراء”.

وبشأن الفيديوهات الأخيرة التي ظهرت فيها وهي ترقص الباليه، أوضحت: “مستغربة من تعليقات الجمهور وإن فيديوهات رقصي تصنع حالة، وأنا طول عمري أقول أنا راقصة باليه وهذا ليس جديداً عليَّ، وقد قدّمت دور راقصة الباليه في مسلسل “أصحاب المقام الرفيع” عام 2004″.