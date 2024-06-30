20 صورة من حفل عمرو دياب في مراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا النجم عمرو دياب حفلا ساهرا في منتجع مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت منطقة الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات، وكعادته صعد "الهضبة" إلى المسرح على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور .

وقدم عمرو فاصلا من أجمل أغانيه، بينها: بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك والتي شاركه الجمهور غنائها .

وواصل الهضبة تقديم أشهر أغانيه خلال الحفل، ومنها: انت الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، الكلمه الحلوة، كما قدم الميدلي الشهير الذي يضم: قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح أمس ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ميكس وماستر أمير محروس، وفور طرح الاغنية تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس في مصر .