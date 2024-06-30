هكذا نعت هيفاء وهبي والدة ملك المغرب محمد السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والدة ملك المغرب محمد السادس، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وكتبت هيفاء: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بكامل الأسى تلقينا وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة لطيفة، والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعازينا الحارة لكل الأسرة العلوية الشريفة، الله يرحمها ويبدل محبتها بالصبر".

يذكر أن أخر أغاني الفنانة هيفاء وهبي أغنية بعنوان "يا نحلة"، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وتخطت حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة، إلى جانب صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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