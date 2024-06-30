حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده: علمني الرجولة والشجاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى السنوية لوفاة والده الراحل نبيل الرداد، والتي توافق اليوم الأحد 30 يونيو.

ونشر الرداد صورًا تجمعه بوالده ووالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "الذكرى السنوية العشرين لوالدي السيد نبيل الرداد، أبويا اللي علمني معنى الرجولة والشجاعة وإني ما أخاف غير من ربنا وأقول الحق لو على رقبتي، كان عنوان الرجولة والجدعنة وكانت حياته كلها في خدمة الناس بلا مقابل".

وتابع: "مواقفه السياسية الجريئة كثيرة جدًا ومواقفه الإنسانية مع الناس البسيطة أكتر، الله يرحمك يا أبويا ويسكنك فسيح جناته، مفيش كلام قادر أعبر به عنك وعن شخصيتك الفريدة اللي عمري ما قابلت زيها أبدًا، ربنا يرحمك يا أبويا وإلى لقاء في الجنة إن شاء الله، أرجو الدعاء لوالدي السيد / نبيل الرداد".

يذكر أن الفنان حسن الرداد شارك في موسم رمضان 2024، بـ مسلسل "محارب" وشاركه في البطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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