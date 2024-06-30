ليلى عبداللطيف عن شيرين عبدالوهاب: "لن تسقط وما حدا بيقدر يوقفها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

عادت من جديد خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف، للحديث عن توقعاتها لما ستعيشه المطربة شيرين عبدالوهاب في المستقبل القريب، مؤكدة أن الأخيرة سوف تستعيد مكانتها، وتحقق نجاحات كبيرة الفترة المُقبلة.

وقالت ليلى في برنامج "ساعة الصفر"، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على شاشة قناة الجديد: "شيرين سترجع كما كنا نعرفها من قبل، الله يوفقها بزواجها إن شاء الله، وبترجع على خشبة المسرح".

وتابعت "شيرين لن تسقط، بالعكس رح ترجع وهنشوف حفلاتها والأغاني التي ستقدمها ستكسر الأرض بها، وما حدا بيقدر يوقفها ولا هي، وسيكون لديها حفلات في لبنان، والشعب اللبناني والعربي كله بيحبها، ما فيه مثل صوتها شيرين".

جدير بالذكر أن ليلى عبداللطيف اعتادت مؤخرًا على إثارة الجدل بتوقعاتها التي تتعلق بالأحداث التي سيشهدها العالم، وكذلك بما تتوقع حدوثه لعدد من المشاهير وخاصة الفنانين.