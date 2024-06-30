"هل سيعودان؟".. ليلى عبداللطيف تتحدث عن ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

قالت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف والمُلقبة بـ"سيدة التوقعات"، إنها لم تكن تتمنى أن يحدث الطلاق بين النجمة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، وإن ما قالته عنهما كان مجرد توقع وحدث بالفعل.

وتابعت في حديثها مع برنامج "ساعة الصفر" الذي يقدمه المذيع علي ياسين على قناة "الجديد": "كان مجرد توقع وصار، ولكن سيعودان في عمل فني، سواء كان فيلم أو مسلسل، هيكسر الدنيا، وصداقتهما ستكون صداقة حميمة مع بعض".

وأضافت ليلى "ياسمين ستعود للتمثيل بشكل أقوى، كما ستغني في استعراض مثل سعاد حسني، ونجاح كبير لها، وصداقة قوية ستدوم بينها وبين العوضي، وأتمنى يرجعوا كانوا ثنائي لن يأتي مثلهما في حبهما الكبير، هو بعده بيحبها وهي بتحبه".

جدير بالذكر أن ليلى عبداللطيف اعتادت مؤخرًا على إثارة الجدل بتوقعاتها التي تتعلق بالأحداث التي سيشهدها العالم، وكذلك بما تتوقع حدوثه لعدد من المشاهير وخاصة الفنانين.