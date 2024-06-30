لطيفة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة التونسية لطيفة، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ونشرت لطيفة صورة العلم المصري وعلقت عليها: "كل سنة ومصر الحبيبة الغالية بألف خير شعبًا وقيادة وأرضًا وجوًا وبحرًا وبرًا، ربنا يحمي مصر ويخليها لنا ويحفظها يا رب".

طرحت لطيفة ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وعدد من منصات الموسيقى، وبدأت لطيفة بطرح أغنية "يا ليالي" وتطرح باقي الأغاني تباعا، إذ يضم الألبوم 10 أغاني متنوعة.

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