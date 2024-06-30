تركي آل الشيخ عن "ملك والشاطر": مكسرة الدنيا في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على النجاح الذي حققته مسرحية "ملك والشاطر" بطولة النجمين يسرا وأحمد عز، والمعروضة على مسرح بكر الشدي في الرياض، إذ رفعت شعار "كامل العدد" بالإضافة إلى تصدرها تريند "X- تويتر".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع ڤيديو من المسرحية أثناء تقديم فريق العرض التحية للجمهور، وعلق عليه قائلاً: "المسرحية مكسرة الدنيا في الرياض".

وظهر عز في الفيديو وهو يقدم يسرا للجمهور لتحيي الجمهور، قائلا "والله والله انتم اللي بسطتونا، يا رب مع بعض في خير ونجاح، وشكرا على الاستقبال الجميل، اسمحولي أشكر هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعم الكبير، المسرحية من إنتاج المنتجة آلاء الغزالي وإخراج محمد المحمدي، وشكرا لكل النجوم اللي معانا، كلنا ودي حقيقة لينا الشرف اننا بنشتغل مع نجمة كبيرة، وعايز أقول لحضراتكم النجمة يسرا بقالها 23 سنة معملتش مسرح وأول ما رجعت عملتها هنا في الرياض، شكرا ونشوفكم على خير".

وكان يوم الثلاثاء الماضي شهد إقامة مؤتمر صحفي في الرياض للإعلان عن كافة تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"، وذلك بحضور أبطال المسرحية، وفي البداية تحدثت الفنانة يسرا عن تفاصيل مشاركتها في العمل: "عندما قررت العودة للمسرح من جديد، فضلت أن أعود مع النجم الكبير أحمد عز، وكل النجوم الموجودين في العمل، وقد تكون أخر مسرحية أقدمها في حياتي".

وعندما طُلب من الفنان أحمد عز خلال المؤتمر التحدث في بداية المؤتمر رفض، وقال: "أنا برحب بكل الناس بس أنا مقدرش أتكلم في وجود أستاذتي، فأنا بستأذن إن النجمة الكبيرة يسرا اللي أنا بتشرف بيها هي اللي تبدأ الكلام".

وأعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها الكبيرة بتصرف أحمد عز، قائلة: "أنت من أحلى الناس اللي أنا قابلتها في حياتي، ومبسوطة إننا رجعنا نشتغل مع بعض تاني بعد مسلسل ملك روحي، وبرحب بكل اللي موجودين".

ليعترف النجم أحمد عز، بعد حديثها بأنه مدين لها بالفضل: "سعيد جداً بالعمل مع أستاذتي يسرا، وكل النجاحات التي حققتها يسرا السبب فيها بعد ربنا، وأنا مدين لها بالفضل وتعلمت منها الكثير منذ دخولي الفن".

جدير بالذكر أن المسرحية من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: يسرا، أحمد عز، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد محمدي.