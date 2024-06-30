مهرجان المسرح المصري يكرم أستاذ النقد المسرحي نجوى عانوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، أستاذ النقد المسرحي الدكتورة نجوى عانوس وذلك تقديرًا لمسيرتها في مجال النقد المسرحي وتأليف الكتب الخاصة بالمسرح وتاريخه وصناعه.

الأستاذ الدكتور نجوي عانوس، اسمها بالكامل نجوى إبراهيم فؤاد عانوس، من مواليد 22 يونيو عام 1952، وهي أستاذ النقد المسرحي منذ عام 2001 في قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، أما المؤهلات الحاصلة عليها فهي: ليسانس آداب - جيد جدا من الجامعة اللبنانية عام 1977، ثم ماجستير - بتقدير ممتاز - جامعة عين شمس 1980، ثم دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى - جامعة الإسكندرية 1986م.

تولت الدكتورة نجوى عانوس منصب رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الزقازيق من 2008 إلى 2013م، وشاركت في العديد من المؤتمرات والمهرجانات بمصر، والجزائر وسوريا والمغرب، وأشرفت على أكثر من عشرين رسالة للحصول على الماجستير والدكتوراه في النقد المسرحي، والروائي، وشاركت في العديد من المناقشات، بالإضافة لكونها محكم في اللجنة العلمية لترقية الأساتذة المساعدين، وهي عضو في اتحاد الكتاب العرب منذ الثمانيات إلى الآن.

منذ فترة قصيرة كانت رئيس لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث النظري بالمهرجان القومي للمسرح المصري الدورة 16، 2023، ومحكم في لجنة تحكيم مسابقة البحوث في المهرجان العربي للمسرح بالدار البيضاء بالمغرب الدورة 13، 2022، وشاركت مؤخرا فى مهرجان الكويت المسرحى في دورته الـ 23( 28 فبراير-8 مارس 2024 ).

الدكتورة نجوى عانوس لها الكثير من المؤلفات في مجال النقد المسرحي وتأريخ المسرح المصري والعربي، ووصلت مؤلفاتها لأكثر من 30 إصدارا، ومنها مثلا: مسرح يعقوب صنوع، مسرحيات أمين صدقي في أكثر من جزء، مسرح إبراهيم رمزي، دراسة تحليلية وتحقيق لنصوصه المسرحية، شخصية العمدة في المسرح من الحرب العالمية الأولى 1914م إلى 1952م، مسرح محمد يونس القاضي: دراسة تحليلية وتحقيق لنصوص المسرحية ، الرمز في مسرح معين بسيسو الشعري، عالم فتحي غانم الروائي، التمصير في المسرح المصري من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية، الملحمية في مسرح يسري الجندي، لعبات يعقوب صنوع التياترية وحوارياته، دراسة تداولية، المسرح والوعي والوجود في شعر جرجس شكري، نصوص ممصرة عن المسرح الفرنسي، تحقيق وتقديم د. نجوى عانوس، التراث الفرعوني في المسرح المصري.

أشرفت الدكتورة نجوى عانوس علي الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه فى النقد المسرحى، في كلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة، وعين شمس والزقازيق وفي معهد الفنون المسرحية وكلية الآداب قسم علوم المسرح بجامعة حلوان.

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة سميحة أيوب وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ. عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم

وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام