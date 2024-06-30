شكرا لقرائتكم خبر عن بام مارجيرا يعترف بالذنب بعد الاعتداء على أخيه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف الممثل العالمى بام مارجيرا بطل مسلسل Jackass، بأنه مذنب بارتكاب سلوك غير طبيعي فيما يتعلق بمشاجرة عائلية وقعت في منزله العام الماضي، ومن المقرر أن يقضي ستة أشهر تحت المراقبة.

واتهم بام مارجيرا بطل مسلسل Jackass، البالغ من العمر 44 عامًا بالاعتداء على شقيقه، فضلاً عن تهديد أفراد آخرين من الأسرة، خلال زيارة استمرت أسبوعين لمنزله بالقرب من فيلادلفيا، وبحسب ما ورد أصيبت جيس بتمزق في طبلة الأذن بعد المشاجرة، وأعلنت شرطة الولاية عن الاتهامات في 24 أبريل 2023.

وقال شقيقه جيس في جلسة استماع بالمحكمة العام الماضي إن شقيقه "رجلاً جيدًا عندما لا يكون مخطئًا"، ولكنه "أظهر سلوكًا مثيرًا للقلق لمدة عقدين من الزمن، وأثناء وجوده في المنزل".

وفقا لموقع The Independent، اعترف بام مارجيرا بطل مسلسل Jackass، بأنه مذنب في جريمتين، وبعد جلسة الاستماع العام الماضي التي أخبر فيها القاضي أنه يتلقى العلاج من المخدرات والكحول، قال القاضي ويليام جيه برينان: "يمكنك القول إنه فاز بقضيته قبل اليوم بمجرد تغيير حياته".

في ديسمبر من العام الماضي 2023، أعلن مارجيرا أنه وصل إلى مرحلة الرصانة "الابتعاد عن أي نوع من المخدرات أو الكجول" لمدة 100 يوم، بمساعدة النجم العالمى مارك والبيرج.