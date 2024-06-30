مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان عبدالله سعد خلال دورته الـ 17

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان ومخرج الأوبرا الدكتور عبدالله سعد وذلك تقديرًا لمسيرته كفنان وكمخرج أوبرالي له الكثير من الأعمال مخرجا وممثلا.

الفنان عبدالله سعد ولد في القاهرة، ودرس الموسيقى بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة، وبعد تخرجه عمل معيدًا في المعهد حتى عام 1992، ثم درس الإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية وسافر إلى إيطاليا في منحة من وزارة الثقافة لمدة عامين، وحصل على أعلى مؤهل فى الإخراج.

وعمل مغنيًا في دار الأوبرا المصرية منذ عام 1974 حتى 1992، واشترك بالغناء في مسابقات و مهرجانات عديدة.

ومن أعماله كممثل: ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ تخاريف مع الفنان محمد صبحي عام 1989، وشارك في مسلسل الثعلب عام " 1993" ، وفيلم (العميل رقم ١٣), كما شارك في مسلسل على باب مصر، و مسلسل الشارد.

الدكتور عبدالله سعد يعمل حاليا أستاذا بأكاديمية الفنون، وسفيرًا للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، وتم تكريمه مؤخرًا، وعن حيثيات اختياره فهي أن مسؤولي الأمم يتتبعون حركة الفنان وأنشطته، وهو أول مخرج مصري متخصص فى الأوبرا.