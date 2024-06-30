أصغر منها وتزوج مرتين.. 8 معلومات عن عمر الدهماني زوج نجوى كرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة نجوى كرم لجمهورها زواجها رسميًا خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في دولة رومانيا أمس السبت، ضمن جولتها الغنائية العالمية بالتزامن مع إجازة موسم الصيف.

وكشفت نجوى كرم خلال إحدي فقرات الحفل ارتباطها رسميًا بعد تداول العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن علاقة تجمعها برجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني واللذان ظهر معا بالعديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

ونشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" وقالت نجوى: " هذا الفستان بيعني لي كتير لأن لونه أبيض وبحب هذا اللون، هذا اللون عشان حفل زفافي" وسط سعادة الجمهور بدخولها قفص الزوجية.

وإليكم أبرز 8 معلومات عن عمر الدهماني زوج المطربة نجوى كرم:

- عمر الدهماني رجل أعمال إماراتي يبلغ من العمر 44 عامًا.

- مواليد يوليو عام 1980 ويصغر نجوى كرم بـ15 عاما التي تبلغ من العمر 57 عامًا.

- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني".

- صاحب شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التي نظّمت حفل رومانيا.

- تعرف على نجوى كرم عام 2021 وعاشا قصة حب لمدة 4 سنوات.

- الزواج حدث منذ أكثر من عام.

- عمر الدهماني تزوج وانفصل مرتين ولديه ولدين.

- أول ظهور لنجوى كرم وعمر الدهماني معا كان في حفلها الأخير بألمانيا.

وأحيت الفنانة نجوى كرم حفلًا في ستوكهولم, ألمانيا ضمن جولتها الغنائية وذلك على مسرح "أوبرهاوزن" بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليات العربية المختلفة، كما أحيت حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين وسط حضور جماهيري ضخم وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور المغربي.