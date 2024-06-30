مصطفى كامل عن قطع الكهرباء: "أنا مأذي من قطع النور ولكن هل يصح أشتم بلدي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة اسامة:

علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن أزمة قطع الكهرباء، وذلك من خلال البث المباشر الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال نقيب الموسيقيين: "أنا راجل مأذي من قطع النور عليا وبتخنق جدًا، لكن هل أطلع أشم في البلد واللي فيها هل ده يصح؟، ممكن تكون في ظروف ضغطهم وإحنا منعرفهاش، عادي اتكلم في التقصير ولكن بشكل مهذب".

وأعلن الفنان مصطفى كامل أن نقابة المهن الموسيقية رحبت بمقترح زيادة فواتير علاج أعضاء الجمعية العمومية بنسبة 45 % ليصبح المبلغ 500 جنيه بدلاً من 350 لروشتة العلاج، و600 جنيه لروشتة الأمراض المزمنة.

وقال "كامل" إنه سيعقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري ليتخذ قرار بشكل رسمي والتنفيذ يبدأ من 1 يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا:

ميرفت أبوعوف: تغيير الواقع أسهل من خلال الأفلام.. ومينا النجار: تسليط الضوء على المحافظات مهم

13 يوليو.. مهرجان جمعية الفيلم ينظم حفل ختام دورته الخمسين