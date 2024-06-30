تستاهلين الحب.. نوال الكويتية تهنئ نجوى كرم على زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

هنأت المطربة نوال الكويتية، صديقتها النجمة نجوى كرم، على زواجها، من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

وكتبت "نوال"، لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "X": "حبيبتي نجوى الغالية ألف مبروك والله يكتب لكم السعادة ويتمم عليكم تستاهلين الحب".

أعلنت الفنانة نجوى كرم لجمهورها زواجها رسميًا خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في دولة رومانيا أمس السبت، ضمن جولتها الغنائية العالمية بالتزامن مع إجازة موسم الصيف.

وأحيت الفنانة نجوى كرم حفلًا في ستوكهولم، ألمانيا ضمن جولتها الغنائية وذلك على مسرح "أوبرهاوزن" بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليات العربية المختلفة، كما أحيت حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين وسط حضور جماهيري ضخم وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور المغربي.

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