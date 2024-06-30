مايا دياب تهنئ نجوى كرم على زواجها: "تعوا نغني للقمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة مايا دياب، التهنئة إلى صديقتها النجمة نجوى كرم، بمناسبة زواجها، من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

وكتبت "دياب"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "X": "تعوا نغني للقمر وناخد لأحلى صور .. شو بتتمنى نعملا الليلة عرسا بحفلها.. ألف مبروك".

وكانت الفنانة نجوى كرم أعلنت لجمهورها زواجها رسميًا خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في دولة رومانيا أمس السبت، ضمن جولتها الغنائية العالمية بالتزامن مع إجازة موسم الصيف.

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