شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لحفلات ليالي مصر.. أبرز لقطات حفل محمد حماقي بحضور جماهيري ضخم والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقة قوية شهدتها حفلات ليالي مصر، حيث أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي والذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

غنى الجمهور مع النجم محمد حماقى خلال الحفل، أغنية "ما بلاش"، وطلب منهم أن يشعلوا فلاشات الموبايلات، ثم غنى الأغنية صولو لوحده، وبعد انتهاء الأغنية قال للجمهور: "هو فيه حلاوة كده فى الدنيا تجننوا"، وأطرب الجمهور بعدد من أغانيه منها "نفسى ابقى جنبه، عارفة، ما بلاش، يا ستار، قلبى حبك جدًا، من البداية، حبيت المقابلة، وافتكرت، واحدة واحدة، قدام الناس، ليمون نعناع".

وأعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد، قائلاً: "الألبوم الجديد خلاص نازل فى نصف شهر يوليو يعنى كمان 10 أيام"، كما شوق الجمهور للأغانى فى الألبوم الجديد.

ووجه النجم محمد حماقى، خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال محمد حماقى: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتها وبتشرف إنى بحيى أول حفلة من ليالى مصر وأتمنى النجاح لكل الحفلات، وأشكر شركة تذكرتى على التنظيم فى منتهى الروعة وأكثر من رائع وعلى المجهود".

وأضاف: "وأشكر فرقتى بالكامل وأحمد عصام وصديقى ومدير أعمالى حمدى بدر، وكل فريق العمل اللي بيساعدونى أطلع بالشكل المناسب".

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.



انطلاقة قوية لحفلات ليالي مصر . أبرز لقطات حفل محمد حماقي



أبرز لقطات حفل محمد حماقي في ليالي مصر ليالي مصر