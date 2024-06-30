شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى الحفلة الثانية بـ ليالى مصر فى الإسكندرية.. 13 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير لحفل محمد حماقي ضمن مشروع ليالي مصر، يحيى فريق كايروكي حفلاً غنائيًا في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم 13 يوليو المقبل، ضمن حفلات ليالى مصر، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، ويمكن للجمهور حجز التذاكرة من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.