شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم عن اعتصام المثقفين خلال ثورة 30 يونيو بمسرح السامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرض خلال الاحتفالية التي تقيمها وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمناسبة مرور 11 عاماً على ذكرى ثورة 30 يونيو، والمقام على مسرح السامر بالعجوزة، فيلم عن اعتصام وزارة الثقافة، كُشف خلاله ما حدث من جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وتضمن شهادات من المثقفين الذين عاصروا تلك الفترة.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفنانين والمثقفين الذين شاركوا في اعتصام وزارة الثقافة الذي أقيم إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين ويعرض خلال الاحتفالية فيلم "شهادة على الثورة" وهو من إخراج حامد سعيد وإنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة، وقام حسام المحفوظي بتصوير الفيلم ومونتاجه، والاحتفالية من إخراج نيهال أحمد.



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر



عرض فيلم عن اعتصام المثققين وقت ثورة 30 يونيو بمسرح السامر