شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى تغنى "مصر جميلة" باحتفالية ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي أغنية "مصر جميلة" بالفلكلور الشعبي على الطبل البلدي والمزمار، وذلك خلال الاحتفالية التي تقيمها وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمناسبة مرور 11 عاماً على ذكرى ثورة 30 يونيو، والمقام على مسرح السامر بالعجوزة.



وكرم عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنانين والمثقفين الذين شاركوا في اعتصام وزارة الثقافة الذي أقيم إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين منهم، الفنان أحمد شيحة، الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الروائي الراحل بهاء طاهر، الكاتبة الراحلة فتحية العسال، الشاعر الراحل سيد حجاب، المخرج حامد سعيد.



ثورة 30 يونيو



اعتصام وزارة الثقافة

فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة، وقام حسام المحفوظي بتصوير الفيلم ومونتاجه، والاحتفالية من إخراج نيهال أحمد.



فرقة النيل للموسيقي والغناء الشعبي



احتفالية ثورة 30 يونيو