محمد رمضان يعلق على صفعة عمرو دياب ويكشف سبب غيابه عن رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان محمد رمضان، على أزمة صفعة عمرو دياب لشاب في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وقال “رمضان”، في تصريحات تليفزيونية: “الشخص اللي صفعه عمرو دياب حاول أنه يتصور معايا، احنا عايشين علشان الجمهور وهو النجم الحقيقي، وبنشتغل علشان ننال رضاه وإعجابه”.

عن مشاركته في مهرجان موازين، قال : “سعيد بوجودي في المهرجان الموسيقي الأكبر في الوطن العربي، ومشاركتي في المهرجان معناه إن الصناع اعترفوا بنوع الموسيقى اللي بقدمها ودعموه”.

وعن غيابه بموسم رمضان 2025، قال الفنان محمد رمضان: “بناء النجم له ضرايب كتير جدًا لو أنت شخص عايز تبني تاريخ واسم يعيش سنين طويلة لازم تعرف نسب تنوع الأعمال.. نسبة الدراما في بناء النجم لو زادت عن الحد تقتل بريق النجم”.

أضاف: “قدمت مسلسلات الناس بتستمتع حتى الأن بيها زي ابن الحلال والأسطورة البرنس ونسر الصعيد وموسى وزلزال وجعفر العمدة”.

وتابع : “الحمد لله عندي رصيد درامي محترم ينفع الناس تعيش بيه شوية حلوين، ولكن عندي أقسام أخرى في مشواري الفني أدعمها، زي السينما والمسرح”.

يذكر أن آخر أعماله مسلسل “جعفر العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.