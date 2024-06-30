“نفسي أموت”.. إدوارد يثير الجدل بتصريح صادم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفنان إدوارد، خلال الساعات الماضية، تريندات السوشيال ميديا بعد تصريح صادم له عن تمنيه أن يتوفى بشكل مفاجئ.

وقال إدوارد، في لقاء تليفزيوني، إنه يتمنى الموت بشكل مفاجئ دون أن يسبب إزعاج لمن حوله.

وأضاف: “أنا عايز أموت فجأة من غير ما ولادي يتعبوا، وتساءل هل دي حاجة وحشة إني أطلبها من ربنا”.

وتابع: “بطلب من ربنا أموت فجأة على سريري، أو أنام مصحاش، وأنا أعتقد لو حصل يبقى نعمة من ربنا، ومش عارف هي صح ولا غلط، أنا بتمنى إن يحدث ذلك في المستقبل لما أكبر”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان إدوارد، مسلسل “بقينا اتنين”، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2025.

في إطار كوميدي درامي، يتناول العمل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي في موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت.