“شويه دلع”.. أحمد سليم يقدم اللون الطربي الرومنسي بجديده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُواصل الفنان المصري أحمد سليم طرح أغنيات ألبومه المصري الأول في مشواره الفني، وصدرت أحدث أغنيات الألبوم بعنوان “شويه دلع” على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي و ساوند كلاود.

أغنية “شويه دلع” باللهجة المصرية، وقدم خلالها أحمد سليم اللون الطربي الرومنسي، عمل غنائي جمع بين النمط الطربي المقسوم والنمط الرومنسي، وقام النص على الحب والغزل.

وصدرت أغنية “شويه دلع” على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم التصوير في لبنان في أجواء تناسبت مع موضوع الأغنية.

وطرح أحمد سليم خلال الأسابيع الماضية أغنيتي “فنان” و “هنغير جو”، وحققتا أكثر من ٣ مليون مشاهدة على اليوتيوب.

ومن المُقرر طرح أغنيتي “قلبي دايب” و “يا نجوم الليل” من ألبوم أحمد سليم الجديد خلال الفترة القادمة.

أغنية “شويه دلع” من كلمات محمد شكري والحان وتوزيع أشرف زين وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.